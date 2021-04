SPADAFORA. E’ uscito di casa stamattina alle 7 e non è più tornato. C’è apprensione a Spadafora per il consigliere comunale Lillo Pistone. “Non ha con sè il cellulare e indossa una giacca gialla e blu, un pantalone grigio felpato e scarpe nere. E‘ alto 1 metro e 78, con capelli grigi e occhi chiari. Chiunque l’abbia visto è pregato di contattare la famiglia” questo l’appello lanciato per rintracciarlo. L’uomo di 65 anni si è allontanato a piedi da casa senza portare con sé neanche i documenti.

I familiari hanno subito denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine. Avvertiti anche gli ospedali della zona. Le ultime immagini dell’uomo sono delle riprese da parte di alcune telecamere di videosorveglianza nella strada statale che porta a Rometta.

In caso di avvistamento contattare i Carabinieri o il numero 328.8463802.