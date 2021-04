La tartaruga si era spiaggiata con la corrente stamattina ma è stata ributtata in mare.. a quel punto le onde la facevano muovere facendo sperare a tanti che fosse viva. Le autorità competenti sono state allertate. Sul posto anche il biologo Carmelo Isgrò, fondatore del Museo del Mare.

Nel pomeriggio si è (ri)spiaggiata una femmina adulta di Tartaruga marina Caretta caretta (misure: carapace 63×59 cm e lunghezza totale 90cm) sulla spiaggia di ponente a Milazzo, vicino il Lido La Fenice. Le manca una pinna (la posteriore destra) ma la ferita è ben rimarginata quindi non è stato questo a causarne la morte, che invece rimane da accertare con una necroscopia, dato che all’esterno non ha indizi che lo facciano capire.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.