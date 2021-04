Rosamaria Imperiale è l’alunna dell’Istituto Majorana di Milazzo che ha ricevuto il riconoscimento Alumni Leadership Award, a cui hanno partecipato oltre 11.000 studenti di tutto territorio nazionale. Un onore davvero speciale e meritato per Rosamaria. Il premio, conferito a persone che dimostrano eccezionali capacità di leadership, che hanno un impatto sul loro team e sull’azienda JA – organizzazione no profit presente in 122 Paesi che si occupa di sviluppare le competenze imprenditoriali tra i più giovani – mira ad attenzionare la rete degli alunni e sostenere la passione per l’imprenditorialità e si inserisce nella più ampia mission di fornire ulteriori opportunità di crescita e occasioni di mettersi in gioco agli studenti ed ex studenti di JA come continuazione delle esperienze che hanno vissuto nel contesto scolastico.

La motivazione del conferimento del premio alla studentessa, la cui intraprendenza ha inoltre permesso l’avvio nella regione Sicilia del Network JA Alumni e assegnato al Majorana il ruolo di scuola capofila per la regione è stata: “Capacità di leadership, creatività e teamworking, vision sul futuro e proattività nella guida della propria classe per il raggiungimento degli obiettivi nelle competizioni italiane”

La scuola milazzese viene così nuovamente premiato per l’attenzione e la dedizione con cui si fa da sempre promotore dello sviluppo delle tecnologie emergenti e del processo di empowerment dei propri studenti, l’istituto mamertino riporta un ulteriore e prestigioso riconoscimento in seno al Programma di educazione imprenditoriale di Junior Achievement Italia. «Il Majorana – ha detto il Dirigente Scolastico Stello Vadalà, –non considera tempo sottratto alla didattica accompagnare i giovani studenti nell’attività di elaborazione e coordinamento di una strategia aziendale a partire da un’idea imprenditoriale, orientando e motivando gli studenti attraverso il know-how acquisito sia partecipando al programma come studenti sia nel proprio percorso universitario” che, proprio per il forte credito attribuito alla valenza formativa di un apprendimento nuovo, centrato sul learning by doing, “imparare facendo”, dove coesistono il sapere e il saper fare, ha fatto del programma Junior Achievement un punto di forza dell’ azione formativa ed orientativa dell’istituto, ricavando nel tempo ambiti e prestigiosi riconoscimenti e configurandosi come polo d’eccellenza e riferimento culturale nel panorama nazionale ed internazionale.