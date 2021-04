Potrebbe esserci novità sull’incidente in cui è rimasto gravemente ferito il milazzese A.M lunedì 5 aprile il giorno di Pasquetta ad Archi, frazione di San Filippo del Mela. Il sostituto procuratore di Barcellona ha emesso un sequestro probatorio dell’autovettura di un trentenne iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di lesioni stradali gravi. Si tratta di un’ipotesi, naturalmente, perché le indagini dei carabinieri della compagnia di Milazzo coordinata dal capitano Andrea Maria Ortolani non stanno lasciando nulla al caso e proseguendo ad approfondire il drammatico episodio.

A.M. gestore assieme alla famiglia di un noto bar di Milazzo, ricoverato in situazione critiche ma stabili al Policlinico di Messina, all’alba del 5 aprile, si trovava a bordo della sua Fiat Panda. Il mezzo all’improvviso si è violentemente schiantato contro un muro. A soccorrerlo gli operatori del 118 di Milazzo che lo hanno trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Fogliani. Per estrarlo dal groviglio di lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo. Proveniva da un comune del comprensorio dove aveva consegnato colombe pasquali artigianali e stava rientrando a Milazzo per aprire il bar di famiglia.