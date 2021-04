Uso degli impianti comunali gratuito per le associazioni sportive del territorio sino al 4 luglio. Lo ha deciso la giunta comunale accogliendo la proposta dell’assessore allo sport, Antonio Nicosia. Le strutture interessate sono i campi di calcio di Ciantro, San Pietro e Santa Marina, il palazzetto dello sport “Zappia” e la palestra della scuola elementare “Piaggia”.

“Si è deciso di proseguire questa agevolazione già accordata lo scorso anno e poi a gennaio – spiega lo stesso Nicosia – per dare un supporto a quei soggetti che sono stati penalizzati in questi mesi di emergenza Covid-19. L’auspicio è che presto possa riprendere l’attività”.

Le associazioni per poter fruire delle strutture dovranno presentare richiesta agli uffici rispettando quanto previsto dal Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi.

