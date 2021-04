DIETRO LE QUINTE. Gli uffici tecnici del comune di Milazzo sembrano puntare in maniera seria alla lotta a topi e blatte. Oltre alle somme che verranno pagate alla Caruter che si occuperà a partire dal 15 aprile del servizio integrato ambientale e che prevede anche questa “voce”, si affiderà anche ad una seconda ditta con un esborso di ulteriori 15 mila euro.

Gli uffici del settore Ambiente hanno aggiudicato la gara relativa al servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione del territorio comunale, delle strutture e siti di proprietà comunale (immobili e scuole) sino al prossimo 31 dicembre. Ad aggiudicarsi l’appalto è stata la ditta “L’Ambiente srl” con sede legale a Messina che ha presentato un’offerta di € 15.455,50 sull’importo posto a base d’asta che era di € 34.848,93, con un ribasso del 55,65 per cento. Alla gara, svoltasi con procedura Mepa, hanno partecipato dieci ditte.

