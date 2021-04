Lavori in via San Domenico, domani mattina chiusa la strada che collega il Borgo a Capo Milazzo

Gli uffici del settore idrico di palazzo dell’Aquila hanno comunicato che domani è in programma un intervento di riparazione alla rete idrica in prossimità di via San Domenico dove si registra una copiosa perdita d’acqua.

Per consentire tale intervento sarà necessario chiudere la strada che collega il Borgo a Capo Milazzo. Pertanto per raggiungere il Promontorio (e ovviamente anche per coloro che abitano al Capo e devono spostarsi nel centro cittadino) l’unica strada percorribile sarà la Panoramica di Levante.