A soccorrerlo gli operatori del 118 di Milazzo, che lo hanno trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Fogliani. Per estrarlo dal groviglio di lamiere necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo.

E’ gravissimo il trentenne milazzese, A.M. che stamattina ha avuto un incidente autonomo all’alba nella zona Archi, frazione di San Filippo del Mela. Si trovava a bordo di una Fiat Panda che improvvisamente, ed in maniera autonoma, si è violentemente schiantata contro un muro. Secondo le indiscrezioni che provengono dal Fogliani sarebbe “inoperabile”.

Grave incidente stradale ad Archi, in fin di vita trentenne milazzese

