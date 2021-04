Aiutamamme anche a Pasqua in prima linea per regalare sorrisi ai bambini bisognosi di Milazzo. Il presidente e il vicepresidente dell’associazione milazzese, infatti, hanno donato due scatole di uova di Pasqua da destinare alle famiglie che in questo periodo di pandemia sono in difficoltà e hanno bambini piccoli. «Un ringraziamento speciale – scrivono in un comunicato stampa – va all’assessore Simone Magistri che ha accolto con gioia questo progetto e ci ha ricevuto nei giorni scorsi al Comune di Milazzo»



Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin