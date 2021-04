E’ stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando per l’assegnazione del servizio della sosta a pagamento per la durata di un anno. Il valore stimato della concessione ammonta ad 1 milioni e 231 mila euro. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del maggior rialzo sulla percentuale minima posta a base di gara, pari al 15 per cento omnicomprensivo di qualsiasi tassa e/o onere locale di quanto riscosso dal Concessionario a titolo di sosta.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune i seguenti servizi: installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale e/o orizzontale; emissione e gestione dei ticket di pagamento della sosta degli abbonamenti; attività di controllo della sosta effettuata tramite ausiliari del traffico, attività di sportello al cittadino, fornitura ed installazione di almeno 42 parcometri di nuova generazione, nonché di sensori wireless alimentati a batteria per il monitoraggio della presenza dei veicoli presso gli stalli a pagamento.

Le offerte dovranno essere presentate entro il 29 aprile alle ore 10.

Così come annunciato dunque l’Amministrazione ha deciso di riavviare la sosta a pagamento con un servizio sperimentale che interesserà principalmente il centro cittadino, il porto e la riviera di Ponente. Gli stalli saranno 987, dei quali 798 a tariffa ordinaria e 189 a tariffa stagionale nella fascia costiera di Ponente. Di contro 935 saranno gli stalli liberi (723 in centro e 223 sempre a Ponente regolamentata da disco orario eccetto residenti autorizzati).

Sempre nella riviera di Ponente la tariffa sarà diversa seconda la zona in cui è consentita la sosta.

Per quel che concerne la gestione oltre alla collocazione di 42 parcometri di nuova generazione è prevista l’installazione di sensori per il monitoraggio di 90 stalli in piazza 25 Aprile, il cui accesso sarà regolamentato da un sistema elettronico. Sarà possibile altresì, come avviene in quasi tutte le città, utilizzare l’App per usufruire del servizio. La vigilanza ed il controllo della sosta verranno eseguite da personale in possesso della qualifica di “ausiliario del traffico”, dipendente dall’affidatario del servizio.

“La pubblicazione della gara permette di uscire da una lunga fase di stallo durata oltre cinque anni – ha affermato il sindaco Pippo Midili – e il percorso seguito è quello che avevamo proposto quando sedevamo in Consiglio comunale e prendevamo atto che le gare andavano deserte perché nessuno riteneva conveniente partecipare al bando redatto dal Comune. Essendo un servizio di pubblica utilità lo stesso può andare in concessione. Da qui la decisione di chiedere agli uffici di procedere ad uno stralcio del progetto approvato nel 2016 dal Consiglio e partire in modo sperimentale per riorganizzare la sosta nelle aree strategiche della città, sulla scorta delle indicazioni del Put, al fine di decongestionare il traffico e cercare di superare le criticità dettate dalla saturazione degli spazi disponibili.

Mi auguro – conclude il primo cittadino – che ora vi siano le condizioni tali da consentire alle aziende di esprimere la loro offerta e di poter far ripartire il servizio già prima dell’inizio della stagione estiva”.

DIETRO LE QUINTE. Secondo gli annunci dell’amministrazione Midili la sosta a pagamento doveva cominciare entro Pasqua. Data ribadita con un comunicato dopo che la stampa locale indicava il periodo estivo. Ragionevolmente il servizio comincerà a giugno.