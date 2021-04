Vogliamo conoscere gli interventi che l’amministrazione di Palazzo dei Leoni ha programmato per le strade provinciali a Milazzo con la relativa tempistica di esecuzione. E, in assenza di riscontro, “si attiveranno tutte le procedure per l’esecuzione in danno degli improcrastinabili interventi manutentivi che cagionano grave nocumento all’Ente”. La richiesta, scaturita dall’assoluta carenza di manutenzione delle strade e dei manufatti provinciali, parte dal sindaco della Città del Capo Pippo Midili.

Nei giorni scorsi, infatti, è stata inviata una nota, firmata anche dall’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo e da Domenico Lombardo, al dirigente della direzione viabilità metropolitana.