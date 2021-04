In occasione della Pasqua il ristorante pizzeria “Doppiozero” e la pizzeria “La Chinta” di Milazzo hanno deciso di donare una parentesi di felicità ai meno fortunati.

L’iniziativa che prevede la consegna, in collaborazione con l’Assessorato comunale ai Servizi sociali e la Parrocchia di Grazia, di lunch box destinati a famiglie indigenti milazzesi o in stato di difficoltà economica a causa della pandemia, ha la finalità di donare calore e sostenere chi, per disgrazia o contingenza, vive una situazione di disagio.

Come dichiarato dai titolari del ristorante-pizzeria “Doppio Zero” Stefano Scibilia e Francesco Gitto e della pizzeria “La Chinta”: “le festività rappresentano da sempre un periodo molto complicato per le persone in difficoltà economica, ancor più nell’anno in cui la pandemia ha reso il problema del procurarsi un pasto caldo, una triste realtà per molti che non ne avevano mai sofferto”.

“Abbiamo – hanno dichiarato i due ristoratori – ideato e sostenuto quest’iniziativa di alto valore sociale in favore delle fasce più colpite dalla pandemia. Grazie al coinvolgimento dei media locali, intendiamo promuovere questa iniziativa, per sostenere la nostra comunità e stringerci in un abbraccio virtuale”.

L’Assessore ai Servizi Sociali Simone Magistri ha tenuto a ringraziare i due ristoratori milazzesi che, al pari di altri, già da mesi garantiscono un sostegno alimentare a tante famiglie milazzesi, ribadendo il pieno supporto del comune a tali iniziative di solidarietà.