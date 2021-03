Lo scandalo della sanità siciliana, e le conseguenti dimissioni dell’assessore Ruggero Razza ha riverberi anche nella politica mamertina dove Adesso Milazzo – rappresentata in consiglio comunale da Antonio Foti – prende posizione.

«Molto probabilmente Nello Musumeci è giunto al capolinea della sua avventura politica, insieme al partito da lui stesso creato – scrive Adesso Milazzo – Un campanello d’allarme anche per la nostra città, dove Diventerà Bellissima ha fortemente sostenuto la candidatura di Midili, tant’è che l’On.Galluzzo ha determinato la nomina di due assessori nella neonata giunta, oltre ai numerosi consiglieri comunali eletti nelle sue fila. Se Musumeci non dovesse ripresentarsi alle prossime elezioni regionali, ci chiediamo cosa succederà degli eletti in quel partito? Siamo certi che rimarranno nell’ambito del centrodestra. Ma con quali prospettive politiche per loro e per la tenuta dell’amministrazione Midili?».