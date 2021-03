Attivati dal comandante della polizia locale Giuseppa Puleo a far data 1 aprile, due numeri telefonici per assicurare i servizi di “pronto intervento” e la “reperibilità” da parte delle pattuglie di vigili urbani.

Per il Pronto Intervento sarà attivo il numero 348/1333408 dalle ore 13,30 alle 17,30 nei giorni feriali e dalle ore 7,30 alle 21,30 nella giornate festive.

Per la Reperibilità invece il cittadino potrà comporre il seguente numero 348/1333427, che sarà attivo dalle 22 alle 6, compresi i giorni festivi.

