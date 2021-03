La forza di D’Angelo è il continuo studio e ricerca di materie prime sempre più “pure”. Da anni si dedica anche alla formazione di gelatieri in tutta italia e sta creando una sua scuola dove insegnare i trucchi del mestiere e organizzare (quando sarà consentito) percorsi del gusto per gli amanti del gelato.

«In base ai periodi dell’anno – si legge nella recensione del Gambero Rosso che menziona anche la collega Elisa Chillemi che coadiuva D’Angelo da anni – è possibile trovare i più diversi gusti alla frutta: dai classici fragola e melone ai più contemporanei mango (rigorosamente siciliano), melograno, cachi p mela cotogna. Tra gli evergreen, non può mancare il cioccolato declinato nelle sue diverse sfaccettature (Venezuela, Ecuador, Colombia-Matambo) e ottenuto a partire dalla massa di cacao. Arriva da qui anche una delle novità dell’anno, un gelato d’avanguardia che mette insieme cioccolato e carruba, dove l’aromaticità del primo si sposa bene alla dolcezza della seconda».

Guida Gambero Rosso a Milazzo, confermati gli ambiti due coni per il maestro gelatiere Rosario D’Angelo

