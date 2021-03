VENETICO. Arrivano a Venetico le panchine letterarie. Un’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Culturale Promnia e ottenuta grazie ai fondi della Democrazia Partecipata. Le pachine, che sono state inaugurate lo scorso fine settimana, sono in tutto dieci. Sette sul lungomare di Venetico Marina e tre nella zona Superiore del centro trrenico. Dove una è dedicata al professore Giunta punto di riferimento culturale della comunità venetichese. Ognuna di esse è posizionata in direzione di ogni arteria stradale che sfocia sul lungomare.

Durante l’inaugurazione emozionante la lettura di alcune poesie da parte di Donatella La Macchia.

