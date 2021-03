Il SuperEnalotto fa tappa a Milazzo. Sabato 27 marzo è stato centrato un “5” da 81.814,99 euro. La giocata vincente è stata registrata al tabacchi di via Chinicò. Il Jackpot, come riporta Agipronews, cresce ancora arrivando a 128,9 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Sicilia il “6” non si presenta da aprile 2018, con i 130 milioni vinti a Caltanissetta.

