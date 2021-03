Rafforza i rapporti con il mondo della scuola, di qualunque ordine e grado, con il mondo della terza età, con gli organismi di aggregazione giovanile e con le Consulte attive sul territorio promuovendo iniziative che diffondono l’educazione sportiva, la cultura della motricità e te dinamiche dell’integrazione sociale in ambito sportivo. Sono organi della Consulta dello Sport l’Assemblea, l’Esecutivo e i Gruppi di Studio.

Contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri, nel pieno rispetto della differenziazione dei ruoli che assegna unicamente al Consiglio Comunale la funzione di indirizzo e controllo.

L’assessore allo Sport, Antonio Nicosia ha comunicato che sono stati aperti i termini per consentire agli interessati di presentare richiesta di adesione alla Consulta dello Sport. Le istanze vanno presentate tramite associazioni, società ed istituti scolastici presenti sul territorio comunale entro lunedì 12 aprile, utilizzando esclusivamente i moduli disponibili sul sito istituzionale, tramite mail o direttamente allo sportello accettazione all’ingresso del palazzo municipale.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.