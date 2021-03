Domani a Milazzo sarà lutto cittadino in occasione dei funerali di Riccardo Maestrale, il ventiduenne milazzese in servizio al 1° Reggimento Bersaglieri dell’esercito di Cosenza che giovedì scorso ha prematuramente perso la vita nell’eroico tentativo di aiutare alcune persone rimaste precedentemente coinvolte in un tragico incidente stradale sull’autostrada Messina-Palermo.

Il sindaco Pippo Midili firmerà oggi un’ordinanza con la quale prevede che nella giornata dei funerali – previsti domani alle 11 al Duomo – la comunità manifesterà il proprio cordoglio alla famiglia per la prematura perdita di un giovane che ha dimostrato di essere un chiaro esempio di eccezionale coraggio e sprezzo del pericolo spinti sino all’estremo sacrificio.

Le bandiere esposte sugli uffici pubblici saranno a mezz’asta.

L’ordinanza formula anche un invito a commercianti, uffici, lavoratori ad interrompere, dove possibile, le ordinarie attività sempre per la durata delle esequie.