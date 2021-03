Per CrossFit Milazzo continuano le soddisfazioni, primo box CrossFit ufficiale nato in provincia di Messina nel 2014 con alle spalle tante vittorie sia nel panorama nazionale che internazionale. Questa volta a far gioire il coach Michele Ragno é stata la qualifica alle fasi finali a Torino 1 e 2 maggio alla gara organizzata dalla Fipe (Federazione Italiana Pesistica) “Lift&Drop”. A qualificarsi: Gaia Depasquale al primo posto nella categoria Teen, Ivan Scibilia al sesto posto nella categoria Elite, Santo Calderone al ventiquattresimo posto nella categoria Elite, Danilo Cannistrà al trentaseiesimo posto nella categoria Elite, Antonio Rondone al quinto posto nella categoria Master+35, Dominique Mazzeo al decimo posto nella categoria Master+35.

La gara live sarà trasmessa sui canali social Instagram e Facebook.