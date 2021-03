Il sindaco Pippo Midili nel prendere atto che la situazione relativa al dato statistico si è forse definitivamente normalizzata, ha ribadito la necessità di continuare a mantenere alta l’attenzione, visto che il virus è presente e anche in maniera importante in città soprattutto nella fascia giovanile e ha rinnovato l’invito a tenere comportamenti corretti e rispettosi delle disposizioni ministeriali.

Sono 127 i positivi al Covid a Milazzo. L’Asp ha comunicato questa mattina al sindaco di Milazzo il report Covid aggiornato a ieri sera. Il report è stato richiesto dal primo cittadino per fare chiarezza sull’allineamento dei numeri riguardanti i soggetti positivi al virus e coloro che sono guariti dopo la discrasia emersa la scorsa settimana, grazie all’articolo di Oggi Milazzo, e a conclusione di tutti i tamponi eseguiti. Il dato ufficiale registra la presenza di 127 positivi, con una crescita che interessa soprattutto i giovani.

