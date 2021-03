Svincolati Milazzo – Melfa’s Gela 89-77. Parziali : 18-15 42-34 63-54. Ottima prova per gli Svincolati Milazzo che tornano al successo imponendosi al Palavalverde sulla Melfa’s Gela. Coach Maganza recupera Alberione e Scozzaro e l’avvio di gara è tutta di marca milazzese. La tripla di Piperno ed un ottimo Alberione per il 9-2 dopo i primi tre minuti di gioco. La panchina ospite chiama subito timeout, al rientro i gelesi accorciano il divario e vanno sul -1 con il tabellone che segna il punteggio di 9-8 a 5’40 dalla prima sirena . I padroni di casa accusano una lieve flessione e così Gela opera il sorpasso e va sul + 4 , 11-15 . Coach Maganza chiama timeout e scuote i suoi . Scozzaro al rientro realizza la tripla del -1 e subito dopo con un tap-in riporta avanti i suoi , 16-15 . Allo scadere della prima frazione un canestro di Alberione per il 18-15. In avvio del secondo quarto gli Svincolati provano ad allungare e grazie al nuovo arrivo , Coppola, vanno sul + 5. Seskus e Madunic non ci stanno e riportano gli ospiti sulla paritĂ , 24-24 a 6’20 dal riposo lungo. Arriva una nuova realizzazione da oltre l’arco per Scozzaro , + 3 Milazzo , mentre un ottimo Roso sotto canestro porta i suoi sul + 5 . Gela prova a replicare ed accorcia ma è De Paoli per i padroni di casa a mettersi in evidenza , cinque punti consecutivi per lui per il nuovo allungo + 4 . In chiusura di quarto arriva la bomba di Varotta per il + 7 , 42-34 al riposo . Da segnalare la buona fase difensiva degli Svincolati che nelle precedenti gare aveva invece mostrato qualche lacuna .

Si riparte con un sostanziale equilibrio nei primi due minuti ,sarĂ poi una nuova tripla di Piperno a portare i ragazzi del presidente Giambo’ sul + 10 . Seskus e compagni non mollano e ritornano sul -6. Svincolati carichi di falli e così Roso e Varotta vengono richiamati in panchina . Il trio Alberione -Scozzaro – Coppola trascina la compagine mamertina , + 8 a 3’50 dal termine del terzo quarto . Gli ospiti provano ancora a ridurre il gap ma è Piperno con una nuova realizzazione da oltre l’arco a portare i biancoblu’ sul + 10 . La frazione si chiuderĂ poi sul 63-54 .

Ultimo periodo che nei primi cinque minuti di gioco vede Barbera e compagni ben controllare gli ospiti , 78-68 il punteggio . I ragazzi di Coach Bernardo però non mollano e sospinti da Seskus e Madunic vanno sul -5 a 1’55 dalla sirena . Ma il tentativo di ritorno gelese muore sul nascere poichĂ© gli Svincolati , vogliosi di ottenere il secondo successo stagionale , allungano ancora e si aggiudicano l’intera posta in palio con un + 12 con il risultato finale di 89-77 .

Svincolati Milazzo. Varotta 9 Roso 9 Coppola 19 Barbera 2 Siracusa n.e. Molino , Scozzaro 14 Iannello , Alberione 19 Lanari n.e. De Paoli 5 Piperno 12

All. Maganza 1′ Ass. Cutugno 2′ Ass. Catanesi

Melfa’s Gela. Vancheri , Kuburovic 5 Madunic 22 Moricca 7 Riferi 5 Caiola E.8 Seskus 19 Caiola G. 3 Markovic , Ndubuisi 8

All.Bernardo

Arbitri: Perrone – Crisafi