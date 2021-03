Gravissimo incidente sulla A20 all’altezza del viadotto Tarantino, in direzione Palermo. Muore un giovane di Milazzo di 22 anni che si era fermato a dare soccorso all’autista di una Toyota Rav 4 che ha tamponato un tir. L’impatto è stato talemte violento da distruggere la parte anteriore della vettura. La vittima era a bordo di una Peugeot 208 con il fartello. I due si sono fermati per prestare soccorso ma quando uno dei due è sceso dall’auto è stato travolto da un’altra macchina, una Ford EcoSport. Per il giovane non c’è stato nulla da fare. Anche il fratello sarebbe stato centrato dall’auto. Quattro dovrebbero essere i feriti, tutti trasportati al Policlinico di Messina. Sul posto per i rilievi gli uomini della polizia stradale. Intervenuti anche tre mezzi dei vigili del fuoco.

IN AGGIORNAMENTO