Quest’anno l’evento che coinvolgerà 190 Paesi verrà seguito in diretta sui canali social del Wwf con alcuni contributi speciali e omaggi che alcuni artisti italiani hanno realizzato appositamente per Earth Hour 2021.

L’iniziativa, infatti, partendo dal gesto simbolico del buio , unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico. È la dimostrazione che insieme si può fare una grande differenza. L’invito è quello di mobilitarci tutti, fare la nostra parte e pretendere che i Governi assumano la crici del clima come priorità .

Il 27 marzo ritorna Earth Hour (Ora della Terra), la grande mobilitazione globale del Wwf per il clima. Dalle 20.30 alle 21.30 monumenti, luoghi simbolo, insegne aziendali e abitazioni private spegneranno la luce per un’ora.

