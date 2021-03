LA SEGNALAZIONE. Una lettrice di Oggi Milazzo è “ostaggio” di una pozzanghera. Si, proprio così. Apparentemente la questione può strappare un sorriso ma per chi è costretto ad avere difficoltà anche ad entrare ed uscire di casa la circostanza diventa un po’ più seria. Specialmente se dal comune di Milazzo e dall’ufficio tecnico comunale non si riesce ad avere risposte. Succede in via Scaccia di Milazzo. Questa la lettera inviata in redazione.

Buongiorno, volevo segnalare questo disagio, non so se magari, attraverso il vostro giornale, si riesca mettere in moto qualcosa. Nella periferia, precisamente in via Scaccia non c’è neanche un minimo controllo sulle velocità raggiunte dagli automobilisti.

Corrono come pazzi, nonostante sia una strada stretta e a doppio senso di circolazione. Inoltre, ci sono pozzanghere e buche. Ho una pozzanghera enorme davanti casa, per colpa di un errore credo quando hanno asfaltato, l’acqua non scorre nei tombini adiacenti ma rimane stagnante.

La forte pioggia, la pozzanghera enorme e le alte velocità fanno sì che si creino dei veri cavalloni che mi impediscono pure di entrare e uscire liberamente da casa mia. Ho contattato il comune ma chi si ne dovrebbe occupare risulta in malattia da 2 anni. Io non so più a chi rivolgermi.

Rachele