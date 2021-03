Per il quarto anno consecutivo il maestro gelatiere milazzese Gianfranco Cutelli ha ottenuto il massimo riconoscimento da parte della celebre guida del Gambero Rosso “Gelaterie d’Italia”: gli ambitissimi Tre Coni, le stelle Michelin della gelateria. La sua gelateria (“De’ Coltelli”) si trova a Pisa dove vive da decenni. Il Gambero Rosso festeggia la Giornata Europea del Gelato Artigianale con la presentazione della nuova edizione della guida Gelaterie d’Italia. In un anno di crisi per l’intero comparto della ristorazione si celebra la tecnica, la ricerca delle materie prime, la creatività e l’arte di fare il buon gelato.

