Centro cittadino di Milazzo senza acqua, operai al lavoro in via Ettore Celi

Il centro cittadino di Milazzo è rimasto a secco. Gli operai del comune hanno già individuato il guasto e stanno intervenendo in via Ettore Celi. Secondo quanto anticipato dall’assessore ai Lavori Pubblici Santi Romagnolo, se non vi saranno imprevisti la distribuzione del prezioso liquido dovrebbe riprendere entro le ore 13,30.