Il consiglio comunale ha approvato il regolamento per la concessione in uso temporaneo e gestione degli impianti sportivi del Comune di Milazzo. Nel corso del dibattito l’assessore Antonio Nicosia ha sottolineato il lavoro svolto per regolamentare un settore che interessa oggi ben 57 associazioni e società.

Prima della votazione, la maggioranza ha bocciato due emendamenti presentati dal consigliere Lorenzo Italiano il quale ha evidenziato che la previsione, contenuta nel regolamento, di dare affidamenti in gestione, non rientra tra le competenze del consiglio comunale.

Con 12 voti favorevoli della maggioranza (Bagli, Bambaci, Ficarra, Italiano A., Magliarditi, Oliva, Pellegrino, Piraino, Russo, Saraò, Sindoni e Sottile) e 5 astenuti (Maisano, Foti, Crisafulli, Italiano e Amato)

I lavori d’aula della sessione ordinaria riprenderanno alle ore 19 di giovedì sera.