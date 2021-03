Covid, mercato di Ponente sospeso per il 25 marzo

Stop al mercato mercato settimanale di Ponente previsto giovedì 25 marzo. Il sindaco Pippo Midili ha firmato un’ordinanza per sospenderlo, preso atto dell’evolversi della situazione relativa all’emergenza Covid-19 e considerata la notevole capacità di diffusione che il virus ha dimostrato.

Nel provvedimento si richiama la comunicazione di venerdì scorso del dipartimento di prevenzione dell’Asp di Messina (che ha determinato la chiusura delle scuole) e si evidenzia “la carenza di persone da impiegare per i dovuti controlli all’interno del mercato settimanale”.

«Comprendo che si tratta di una decisione che penalizza gli ambulanti che ogni settimana allestiscono le loro bancarelle nella nostra città per svolgere il loro lavoro – evidenzia l’assessore allo Sviluppo economico Maurizio Capone – Siamo consapevoli delle difficoltà degli operatori, ma mai come ora è necessario stringere i denti e fare qualsiasi sacrificio per evitare il diffondersi del coronavirus. La priorità resta la salute di tutti».