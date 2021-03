Questa mattina a palazzo dell’Aquila è stata sottoscritta dal direttore regionale dell’Agenzia del Demanio, Vittorio Vannini e dal sindaco Pippo Midili la concessione del Castello di Milazzo per i prossimi sei anni al Comune. Una concessione a titolo gratuito, in quanto si tiene conto sia dell’utilizzo istituzionale del bene, sia dei numerosi investimenti che l’Amministrazione nel tempo ha sostenuto e che ha a tutt’oggi programmato per migliorarne la pubblica fruizione.

L’affidamento in concessione del Castello al Comune permette di restituire, senza vincoli, un bene simbolo della cittadinanza alla comunità milazzese. E consentirà all’Amministrazione di poter portare avanti il progetto da 8 milioni che prevede sia interventi di riqualificazione che di miglioramento della fruizione stessa e quello, di recente presentato, di riforestazione degli spazi verdi nella zona sovrastante il Duomo antico.

“Siamo lieti che il Castello torni al Comune – ha affermato il direttore Vannini – convinti che l’Amministrazione saprà portare avanti quell’attività che nel rispetto della tutela dei luoghi possa es-sere di rilancio per la città dal punto di vista culturale e turistico”.

“Al momento dell’insediamento – aggiunge, soddisfatto, il sindaco Pippo Midili – ci siamo accorti che l’iter era praticamente bloccato e il Comune si trovava nell’impossibilitata di agire all’interno della cittadella fortificata in quanto la concessione era scaduta e non rinnovata. Con gli uffici abbiamo ripreso, o meglio riavviato la pratica, instaurando una serie interlocuzione con l’Agenzia del Demanio e con la Soprintendenza”.