I consiglieri comunali Lydia Russo (prima firmataria), Franco Rizzo e Marilena Sottile hanno presentato una mozione per chiedere all’Amministrazione di mettere a disposizione gratuitamente una sala di Palazzo D’Amico o qualunque altra sala considerata idonea, degli studenti laureandi residenti nel Comune di Milazzo affinché gli stessi possano discutere la tesi a distanza, in compagnia di un numero ristretto di amici e parenti, nel rispetto dei protocolli anti Covid- 19.

Riteniamo – affermano i consiglieri del gruppo “Milazzo 2020” – che ciò sia un piccolo riconoscimento per coloro che a causa della pandemia non possono, alla fine del percorso di studi, svolgere la prova in presenza, ma anche, più concretamente, un aiuto per coloro che magari hanno nelle loro abitazioni spazi non troppo adeguati o, peggio, una connessione internet magari non stabile.

Nella mozione si chiede pertanto di predisporre nella sala individuata le attrezzature (videoproiettore, connessione a internet ecc.) per garantire un corretto svolgimento della prova e di prevedere una modalità di prenotazione del servizio in un tempo congruo da garantire il rispetto delle normative sanitarie e l’ingresso di un numero consono di spettatori.