Imprese in difficoltà, il Comune di Milazzo attiva uno sportello per la consulenza

Imprese in difficoltà, il Comune di Milazzo attiva uno sportello per la consulenza

E’ stato sottoscritto alla presenza dell’assessore ai Servizi Sociali Simone Magistri, del dirigente del VI settore Domenico Lombardo, del presidente dell’associazione “I Diritti del Debitore” Gianluca Sidoti e del presidente del Consiglio Comunale Alessandro Oliva, un protocollo di intesa finalizzato all’istituzione nel comune di Milazzo di uno sportello per il sovraindebitamento, con la funzione di Segretariato Sociale, ai sensi dell’art. 22 co. 4 della Legge n. 328 del 2000.

Il protocollo sottoscritto con l’associazione “I diritti del debitore” mira in particolar modo all’attivazione di un servizio di informazione, consulenza e assistenza su tutti gli strumenti e le opportunità in favore dei soggetti che si trovano in situazione di disagio, di povertà o di sovraindebitamento, nonché all’attivazione di strumenti specifici di solidarietà e di supporto nei confronti delle famiglie e delle imprese che si trovano in difficoltà economica.