Trovare la relazione attraverso la semplicità degli sguardi, da cui tutto ha inizio. Lo slogan, infatti, della Giornata Mondiale della Sindrome di Down 2021 è propri0 #Connect, perché connettersi non è facile, con la pandemia che ci ha fisicamente allontanati, nascondendo i sorrisi. Gli occhi però sono rimasti scoperti e hanno imparato a sorridere. All’iniziativa promossa dalla locale Aipd in occasione della ricorrenza che si celebra domani, 21 marzo, ha deciso di partecipare anche il Comune di Milazzo .

La “connessione” verrà trovata attraverso un video. Più che uno spot informativo, un’esperienza emotiva e immersiva, che in 4 minuti si pone l’ambizione di mettere lo spettatore al centro di una relazione umana, facendolo assistere alla nascita di una nuova “connessione”.

«Abbiamo voluto condividere questo momento – ha affermato l’assessore ai servizi sociali Simone Magistri – convinti che inclusione e partecipazione delle persone con sindrome di Down alla vita della comunità devono essere alla base di ogni attività. Il Comune di Milazzo è stato sempre vicino all’associazione mamertina e anche adesso stiamo cercando nei progetti che intendiamo portare avanti, di favorire questo processo collaborativo».

Nel corso della giornata di domani, Aipd ha lanciato, insieme alla campagna di comunicazione, anche un contest solidale: attraverso la piattaforma Wishraiser.com/aipd

Sarà possibile destinare una donazione ad una specifica sezione AIPD delle 55 presenti sul territorio nazionale, partecipando così all’estrazione di un grande premio finale.