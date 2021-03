VILLAFRANCA TIRRENA. Questa notte, intorno alle 2.50, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio di un rimorchio contenente casse di birra. Il rogo è avvenuto all’interno dell’area di servizio Agip del tratto autostradale Messina Palermo, nei pressi del casello di Villafranca Tirrena, esattamente in località Divieto. Le squadre provenienti dal Distaccamento di Villafranca Tirrena e dal presidio Consorzio Autostrade Siciliane del Boccetta hanno estinto l’incendio tramite l’utilizzo del liquido schiumogeno. I mezzi intervenuti sono stati autopompa serbatoio, pick-up con modulo antincendio e dalla sede centrale è partita l’autobotte pompa come supporto idrico in aggiunta. Dopo aver bonificato e messo in sicurezza l’area coinvolta i Vigili del fuoco sono rientrati nelle rispettive sedi.

