BARCELLONA POZZO DI GOTTO. La Società Academy Barcellona si riconferma per il terzo anno consecutivo nel novero delle Scuole Calcio Elite. Ancora una volta la società barcellonese riesce ad ottenere il prestigioso riconoscimento, per il terzo anno di fila, a conferma della qualità del lavoro svolto, portato avanti con serietà e professionalità da tutto lo staff tecnico. Nella provincia di Messina solamente altre otto società hanno conseguito questo risultato e questo fa capire come l’Academy Barcellona con impegno e costanza si confermi un’eccellenza nel panorama calcistico provinciale e regionale per quanto riguarda il lavoro svolto in termini di settore giovanile. I complimenti a tutti i tecnici : Sebastiano Giunta, Elisabetta Borghese, Guglielmo Torre, Vincenzo Lancia, Giuseppe Schepis, Franco Maggio, Graziano Cicciari, Pietro Genovese, Pippo Calabrese, Nato Calabrese, Chicco D’Anna, collaboratori Salvatore Russo, Bruno Sofia, Patrizia Sofia, Krizia Vento, ed al responsabile tecnico del settore giovanile Giuseppe Tripoli.