Svincolati Milazzo – Cus Catania 87-83 (Parziali 28-21 23-21 18-15 ). Primo successo in serie C Silver per gli Svincolati Milazzo che, dopo le due sconfitte consecutive, battono al Palavalverde il Cus Catania. I padroni di casa ancora privi di Alberione, Sofia e Molino partono forte e dopo 1’30 di gioco vanno sul 4-0. Coach Guadalupi chiama subito timeout per cercare di rimettere le cose a posto , al rientro però con capitan Barbera in evidenza gli Svincolati allungano e vanno sul 9-0 . Pennisi per gli Etnei prova a scuotere i suoi ed a 7’00 dalla prima sirena realizza la tripla del -6 . Fatigati per i biancoblu’ di casa ruba palla per l’11-3 . Il Cus Catania , privo di SaccĂ , prova ad accorciare ma il croato Roso prima ed una tripla di Piperno dopo spingono i ragazzi di Coach Maganza sul + 11 a 4’30 dal termine del primo quarto . Gli ospiti sembrano accusare il colpo e dopo due liberi Barbera vanno sul -13 . Il Cus però non molla , è Lo Faro a trascinare i suoi con le sue realizzazioni . A 2’25 dalla fine della frazione gli ospiti vanno sul -5.

Coach Maganza manda in campo il secondo nuovo arrivo della settimana, Iannello , che subito realizza la tripla del + 8 . Il primo quarto si chiuderĂ sul 28-21 . In avvio del secondo arriva la tripla di Lo Faro per il -6 Catania , successivamente Scozzaro per i Milazzesi va due volte a segno per il + 8 . Una buona circolazione palla ed una giusta intensitĂ permette agli Svincolati di allungare ancora grazie alle triple di Varotta e Iannello . Ma il Cus non demorde e così Pennisi colpisce da oltre l’arco e prova a far rientrare i suoi .

Tra la squadra di casa è ottimo anche l’esordio di Roso che con la sua fisicitĂ si fa valere sotto canestro sia in fase offensiva che in fase difensiva .I Maganza Boys toccano il + 15 , 49-34 , ma poi si rilassano e così gli ospiti sospinti dal solito Lo Faro e da Corselli accorciano sul – 9 . Si va così al riposo sul 51-42 . Al rientro sostanziale equilibrio nei primi due minuti . Gli Svincolati staccano un po’ la spina e giocano a sprazzi così gli ospiti vanno sul -5 , punteggio 53-48 a 7’20 dalla terza sirena . Coach Maganza chiama prontamente timeout e li richiama ad una maggiore attenzione in fase difensiva . Al rientro Fatigati e Roso riportano la compagine mamertina sul + 9 . Gli Svincolati spingono ancora e con Varotta in grande spolvero , saranno 27 i punti finali per lui , toccano il + 14 con il punteggio di 66-52 . Nei minuti finali del quarto gli ospiti riescono a ridurre soltanto di due lunghezze il divario e così giunge la fine del terzo periodo con il tabellone che segna il risultato di 69-57 . L ‘avvio dell’ultima frazione è tutta di marca catanese, Cuccia colpisce con due bombe consecutive e riporta sotto il Cus, -6 . I padroni di casa sembrano accusare il colpo e provano a ripartire. Ma sono ancora gli ospiti a realizzare ed a portarsi sul -4 con il punteggio di 71-67. Varotta scuote i suoi e va a segno per il + 6 , Catania non molla ma una bella giocata di De Paoli riporta gli Svincolati sul + 8 a 4’10 dalla sirena . Nei minuti finali il Cus riduce il divario e va a sole tre lunghezze da Barbera e compagni . A 59 secondi dal termine il punteggio è 82-79 . Nei secondi finali gli Svincolati riescono ad evitare l’aggancio e ben controllano il ritorno degli Etnei , conquistando così una meritata vittoria con il punteggio finale di 87-83 .

Svincolati Milazzo. Varotta 27, Fatigati 9, Barbera 11, Siracusa, Scozzaro 7, Iannello 10 ,Roso 10, Scilipoti 4, Lanari n.e. Saraceni n.e. De Paoli 2 Piperno 7

All.Maganza Vice All. Cutugno

Cus Catania. Lo Faro 22 Vasta 4 Cuccia 12 Corselli 16 Di Mauro 8 Sarchioto , Pennisi 8 Cuius , Mazzoleni 13 Elia , Arena , Guadalupi 2

All.Guadalupi

Arbitri: Lorefice – Filesi