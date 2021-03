Il Comune di Milazzo e l’ospedale veterinario universitario di Messina hanno firmato una convenzione per il servizio di pronto soccorso veterinario H24 rivolto ad animali d’affezione vittime di incidenti stradali o per assistenza veterinaria e sterilizzazione. Un adempimento necessario, come ha detto l’assessore Beatrice De Gaetano, visto che la normativa assegna ai Comuni il controllo della popolazione canina e felina.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin