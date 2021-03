I migliori atleti Arco Nudo della Regione Sicilia hanno dato vita ad un emozionante gara durante il Campionato Regionale di tiro con l’arco tenutosi a Milazzo il 6 e il 7 marzo, nella palestra scolastica del Carrubaro. L’Asd Pama Archery Milazzo ha organizzato quest’anno la competizione, arbitrata dai Giudici di Gara Fabrizio Pagano e Flavio Udine. La prima giornata di gara assegna i titoli regionali di classe: Arco Arco Nudo Senior Maschile, 1° classificato e Campione Regionale Giovanni Coccoli (a.s.d. Toxon club), 2° classificato Giovanni Rigaglia (Arco Club Catania), 3° classificato Gianluca Stefanelli (Pama Archery Milazzo), il podio Senior femminile con 1° classificata e Campionessa Regionale Lia Agelillo (Pama Archery Milazzo) , 2° classificata Mariagrazia Filoramo (Pama Archery Milazzo), 3° classificata Chiara Prima (Arcieri la Rosa Bianca). Nella seconda giornata, invece, ha avuto luogo la gara per l’assegnazione dei Titoli Assoluti. In campo maschile, a vincere l’oro è stato Giovanni Coccoli (a.s.d. Toxon club), medaglia d’argento per Antonino Pitrella (Arcieri Monti Erei), medaglia di bronzo per Gianluca Stefanelli (Pama Archery Milazzo). In campo femminile, medaglia d’oro per Maria Scirè (a.p.d. Comp. Arcieri Floridia), medaglia d’argento per Lia Angelillo (Pama Archery Milazzo) e medaglia di bronzo per Amalia Rizzo (a.s.d. Apple Club Camporotondo).

Gli atleti sono stati premiati dallo staff della Pama Archery e dalla presidentessa Cinzia Mandanici. Le gare sono state trasmesse in diretta streaming da Vetrina tv (Smart Television Web e quotidiano on line), e divulgate attraverso le piattaforme social della società sportiva milazzese.