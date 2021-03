Nei giorni scorsi, in Forza Italia, ad avere lo stesso riconoscimento da parte del deputato Tommaso Calderone è stato il consigliere Santino Saraò.

La consigliera comunale Fabiana Bambaci, esponente di Diventerà Bellissima, è stata nominata consulente e collaboratrice parlamentare del deputato regionale Pino Galluzzo. «Complimenti e grazie alla dottoressa e Consigliere comunale di Milazzo Fabiana Bambaci per aver assunto oggi l’importante incarico- ha scritto Galluzzo su facebook – Farà bene, sono certo, alla politica ed al territorio».

