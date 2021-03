Il dirigente scolastico Stefania Scolaro nel ringraziare quanti hanno voluto aderire all’iniziativa si augura che al più presto, con l’aiuto di tante istituzionei e dei tanti cittadini, si possa raggiungere la somma necessaria per poter acquistare il farmaco che potrà permettere a Luca di continuare a vivere

L’Istituto Leonardo Da Vinci di Milazzo ancora una volta ha voluto essere vicino a chi soffre portando avanti un’iniziativa di solidarietà per il piccolo Luca Sansone , il bambino milazzese affetto da Sma1. Nei giorni scorsi, infatti, è stata attivata al’interno dell’istituto una raccolta fondi per aiutare i genitori del bimbo. La somma raccolta, grazie alla sensibilità degli alunni che del personale scolastico, è già stata versata tramite bonifico bancario alla famiglia e contribuirà all’acquisto del costoso farmaco che potrebbe salvargli la vita.

Leonardo Da Vinci, la solidarietà dell’istituto milazzese per aiutare Luca

