Risse e assembramenti, tra la via Pescheria, Piano Baele, Marina Garibaldi, via Medici. Questa sera dopo le 18,30 si sono registrati interventi delle forze dell’ordine nel centro di Milazzo per sedare principi di rissa e assembramenti.

Due pattuglie dei Carabinieri, una della Guardia di Finanza con la collaborazione della Polizia locale hanno disperso giovani in Piano Baele dove si sarebbero registrate mini risse. Ragazzi in stato alterato di fronte alle poste hanno molestato automobilisti in passaggio. Una situazione che non può essere più tollerata.