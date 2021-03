La riqualificazione del lungomare di Ponente lascia l’amaro in bocca al Movimento Sportivi Milazzesi. In una nota i rappresentanti del sodalizio, che vede come portavoce storico Gianluca Venuti, si dicono contenti della riorganizzazione del lungomare puntando anche su aree attrezzate per fare sport all’aperto, ma non nascondono amarezza per il mancato coinvolgimento nella pianificazione di un progetto così articolato che prevede anche l’abbattimento dello stadio comunale, del tiro a segno e dell’ex palazzetto dello Sport.

«Fummo i primi nell’immaginare il lungomare di ponente riqualificato ed in buona parte “sportivizzato” – si legge nella nota – il progetto fu redatto dagli architetti del Movimento sportivi milazzesi ed ebbe per titolo: “Milazzo città dello sport”.

Oggi, apprendiamo con grande piacere del tentativo da parte dell’amministrazione comunale in carica di dare una riorganizzazione al lungomare di Ponente in grado di prevedere ampi luoghi, benché attrezzati, dedicati alla pratica dello sport.

Ma sarebbe stato anche importante coinvolgere il movimento per confrontarsi con chi quotidianamente svolge attività sportiva anche agonistica. Attendiamo fiduciosi. Non conosciamo approfonditamente i contenuti del nuovo progetto, ma conosciamo bene la tematica e ne manifestiamo da subito la disponibilità per un ragionamento più allargato».