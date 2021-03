Marzo è il mese delle donne, un periodo durante il quale a Milazzo si terranno diverse iniziative incentrate sulla prevenzione e sul benessere al femminile organizzate dalle aziende del gruppo Depagroup.

Si è cominciato sabato 27 febbraio nell’ambulatorio di senologia del Medical Center Umberto I di Milazzo, con la prima di una serie di giornate di prevenzione: visita ed ecografia effettuate dal dott. Torchia, senologo, oncologo, esperto della prevenzione e trattamento delle patologie della mammella, responsabile del settore senologia del Medical Center Umberto I.

Questa giornata, riservata alle donne dello staff delle aziende Depagroup, ha rappresentato il primo di una serie di appuntamenti che consentiranno alle donne milazzesi di sottoporsi a un’accurata prevenzione senologica a condizioni speciali, per tutto il mese di marzo, con il checkup completo al costo della sola ecografia, per un costo di 50 euro invece di 150. Un vantaggio a cui si aggiunge anche il regalo, a tutte le pazienti, di un piccolo cadeau floreale e di un voucher che dà diritto a uno sconto del 10% sull’acquisto di un trattamento beauty/spa o di un abbonamento piscina/palestra presso il Centro Atmosphere di Milazzo, per sottolineare il fatto che la migliore prevenzione si accompagna sempre alla cura del benessere e della forma fisica, non solo a marzo, ma in tutti i mesi dell’anno.

A questa campagna di prevenzione si uniranno inoltre, sempre nel mese di marzo, ulteriori iniziative per le donne, tra cui segnaliamo un checkup ematico con nove esami selezionati in base alle esigenze specifiche dell’organismo femminile, effettuabili presso il laboratorio Analysis di Milazzo al prezzo scontato di 40 euro (con impegnativa medica) e accompagnate, anche in questo caso, dall’omaggio di un voucher sconto del 10% spendibile presso il Centro Atmosphere beauty & spa.

Altra iniziativa importante, che aggiunge alla cura per la salute del corpo un’attenzione dedicata specificamente al benessere psicologico, è rappresentata dalla speciale opportunità, riservata alle donne, di richiedere, fino al 31 marzo, una consulenza psicologica gratuita presso il Medical Center Umberto I con la dottoressa Valentina Sabino, psicoterapeuta, per affrontare meglio le diverse difficoltà che, in questo difficile periodo più che mai, costituiscono un serio fattore di stress.

Infine, per prepararsi al meglio all’arrivo delle festività pasquali, sarà possibile a tutti fare un gesto di autentica bontà, acquistando le speciali uova di Pasqua che Depagroup ha per la prima volta voluto realizzare: uova artigianali di finissimo cioccolato fondente, con dentro anche in questo caso un voucher sconto del 10% spendibile nel Centro beauty&spa Atmosphere. Un regalo sicuramente gradito che aggiunge alla bontà del cioccolato, la certezza che i proventi della vendita di queste uova speciali saranno devoluti alla fondazione Umberto Veronesi per la ricerca sul cancro.

