LA CURIOSITA’. Qualcuno, alla chetichella, ha tentato di entrare poco prima dell’apertura, altri – dalle retrovie – ha fatto lo scatto per superare la fila dando vita ad una vera gara. Il video dei clienti che tentano di aggiudicarsi un pezzo del Monsieur Cuisine Connect al Lidl di Milazzo è diventato virale in poche ore. Da Instagram a whatsApp. Il Monsieur Cuisine Connect” è una sorta di versione low cost del più famoso Bimby. Da oggi il robot da cucina multifunzione era disponibile nello store all’ingresso di Milazzo e la voce si è sparsa rapidamente. In realtà Lidl commercializza il suo robot da cucina da giugno 2018 ma il boom è arrivato nei mesi scorsi.

In Spagna il tribunale commerciale di Barcellona ha ordinato a Lidl di ritirare tutti i suoi robot da cucina Monsieur Cuisine Connect” dal mercato spagnolo, perché accusata di aver violato il brevetto del Bimby. La sentenza è arriva a gennaio scorso dopo la denuncia della società tedesca Vorwerk, produttrice del Bimby, nei tribunali spagnoli. In Italia è ancora commercializzato.