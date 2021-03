E’ attivo da oggi al Comune di Milazzo uno sportello per fornire assistenza e supporto ai cittadini anziani con più di 80 anni (compresi tutti gli appartenenti alla classe 1941) residenti nel Comune di Milazzo per la prenotazione del vaccino anti-Covid-19. In particolare, tutti gli anziani e/o i loro familiari, potranno contattare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 il numero: 340/0715911 al fine di ricevere assistenza telefonica per la prenotazione del vaccino ovvero per fissare un appuntamento con il personale preposto alla prenotazione.

Una volta completata la prenotazione on line per tutti gli anziani impossibilitati al ritiro della relativa modulistica, sarà garantito un servizio di consegna a domicilio grazie ai volontari dell’Associazione Aism – Sezione di Milazzo. Per gli anziani con disabilità sensoriali uditive che intendono ricevere supporto per la prenotazione del vaccino è stato inoltre attivato, grazie alla collaborazione dell’Ente Nazionale Sordi, un servizio dedicato di videochiamata attivo tutti i mercoledì ed i giovedì dalle 15.30 alle 17.30 al numero di telefono: 345/9187011.

Grazie alla sinergia attivata dal Comune con la “Libera Università della Terza Età” – Sezione di Milazzo, sarà altresì garantito un ulteriore servizio di assistenza alla prenotazione del vaccino anti covid-19 gestito dai volontari della Lute ed attivo tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 al numero di telefono: 320.1177417. Con queste iniziative – come dichiarato l’assessore Simone Magistri – l’Amministrazione comunale intende ancora una volta mostrare la propria vicinanza alla cittadinanza e, in particolar modo, agli anziani residenti nel comune di Milazzo che risultino impossibilitati e/o con difficoltà ad effettuare autonomamente la prenotazione per la vaccinazione anti Covid-19.