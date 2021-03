L’emozionante Campionato Regionale di tiro con l’arco divisione Compound tenutosi a Milazzo, lo scorso 27 e il 28 febbraio, nella palestra scolastica del Carrubaro che vede ospite abituale l’Asd Pama Archery Milazzo è giunto al termine. Protagonisti di quest’avvincente gara, arbitrata dai Giudici di Gara Manuela Cascio e Francesca Mustica, sono stati i migliori atleti compound della regione Sicilia. La prima giornata di gara assegna i titoli regionali di classe: Arco Compound Senior Maschile, 1° classificato e Campione Regionale Fabio Fuchsova (Dyamond Archery Palermo) 2° classificato Daniele Bauro (Pama Archery Milazzo), 3° classificato Roberto Sottile (Pama Archery Milazzo), il podio Senior femminile invece interamente conquistato dalla Dyamond Archery Palermo con 1° classificata e Campionessa Regionale Maria Andrea Virgilio, 2° classificata Noemi Vella, 3° classificata Alessandra Guastella. Nella seconda giornata, invece, ha avuto luogo la gara per l’assegnazione dei Titoli Assoluti.

In campo maschile, a vincere l’oro, dopo una agguerritissima finale che ha visto i contendenti arrivare allo shoot off, è stato Daniele Bauro (Pama Archery Milazzo), medaglia d’argento per Fabio Fuchsova (Dyamond Archery Palermo), medaglia di bronzo per il promettente Rosario Sidoti (Pama Archery Milazzo). In campo femminile, medaglia d’oro per Maria Andrea Virgilio (Dyamond Archery Palermo), medaglia d’argento per la talentuosa Martina Micol Irrera (Pama Archery Milazzo) e medaglia di bronzo per Noemi Vella (Dyamond Archery Palermo).

Gli atleti sono stati premiati dal Presidente del Comitato Regionale Fitarco Sicilia Renato Ippolito e dalla presidentessa della Pama Archery Cinzia Mandanici.

Le gare sono state trasmesse in diretta streaming da Vetrina tv (Smart Television Web e quotidiano on line), e divulgata attraverso le piattaforme social della Pama Archery. Per gli appassionati di questo meraviglioso sport, l’appuntamento è per la settimana prossima, sabato 6 e domenica 7 marzo, infatti, la Pama. Archery, ospiterà, sempre nella palestra del Carrubaro, i Campionati Regionali di tiro con l’arco divisione Arco Nudo.