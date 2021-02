La prima edizione del concorso fotografico “Antonella e il viaggio_percorsi tra terra e mare”, arriva alla tappa della proclamazione dei vincitori. L’iniziativa, organizzata dall’associazione O2italia e presentato al Muma con il patrocinio gratuito del Comune di Milazzo e dell’associazione Slow Food Peloritani Tirrenici, presentava ampie possibilità interpretative del tema, diverse erano le accezioni con cui poter intendere il concetto di viaggio, per le arti visive è immediato il riferimento al viaggio fisico o mentale, in cerca di bellezza di un paesaggio di terra o di acqua, fuori e/o sotto l’acqua. Questa edizione è stata dedicata a Milazzo, città amata da Antonella che ne ha fatto oggetto di studio e di ricerche durante la sua tesi di laurea e di dottorato.

«Abbiamo ricevuto – dice Antonia Teatino, presidente o2italia – 86 fotografie che sono state oggetto di un’attenta valutazione da parte della giuria che ha scelto di guardare le fotografie liberi da qualunque condizionamento di genere, di età, fino alla conclusione dei lavori non sapeva se le foto selezionate fossero state realizzate da adulti o da bambini, da uomini o da donne. Antonella Ruggeri, a cui è dedicato il concorso, era architetto di formazione, ha lasciato molto presto questa terra, ma il suo amore per la ricerca, l’architettura, il paesaggio e i suoi viaggi ci hanno dato la voglia di dare continuità attraverso appuntamenti annuali aperti ad artisti, fotografi, studenti che vogliono narrare con i propri occhi il viaggio. Oggi avrebbe compito 51 anni e noi la vogliamo ricordare ringraziando tutti i partecipanti, piccoli e grandi che hanno voluto dedicarsi a questo concorso».

I lavori sono stati presieduti da Giuseppe Sinatra fotografo e fotoamante. Insegna tecniche e tecnologie multimediali a grandi e piccini, che ha coordinato i momenti di incontro di valutazione a cui hanno partecipato: Serena Amalfi fotografa e docente di discipline grafico pubblicitarie, Clara Mantica Giornalista e docente design arti applicate sostenibilità. Salvo Presti Filmmaker e autore indipendente e Mimma Ruggeri medico e promotrice del concorso dedicato alla sorella.

Primo Premio: LABO (Lab Oratorio dei Ragazzi Speciali)

Titolo: Girotondo al tramonto (Spiaggia di ponente 2020)

descrizione

Ho sempre guardato al tramonto come un momento della giornata in cui tutto si normalizza. Con lo scemare della luce solare la nitidezza dei contorni sparisce, ogni cosa si mescola senza nette differenze, tutti diventiamo sagome dai contorni non ben definiti. Ecco… quando la gente si ostina a vedere le differenze, a etichettare le persone in base alle proprie abilità, io inizio il mio viaggio tra i colori del tramonto infinito…

Secondo Premio : Rustica Patrizia

Titolo: Terra…Verso l’infinito varco di Luce…

descrizione

Viaggio oltre le barriere del tempo e della mente che separa….

Nell’Unità mi abbandono e simultaneamente, eternamente sono Luce, Sono Amore….

Terzo Premio: Gaetano La Rosa

Titolo: navigare per viaggiare sull’orizzonte_un cielo e un mare in un viaggio

descrizione

Il mio è un viaggio tra terra, mare e specchi d’acqua, che creano l’illusione di visitare luoghi lontani stando in uno stesso punto. Ho scelto il lato di ponente per rappresentare 4 viaggi tra terra e mare dove l’illusione ottica genera mondi lontani a filo di una linea di orizzonte che capovolge a volte la realtà.

Menzioni Speciali (non segue un ordine di preferenza)

Carolyne Berger con la fotografia stella nel mare

Nania Maria Rita con la fotografia dal titolo: gli uomini e il mare

Nicola Bonanno con la fotografia fiori sospesi

Paola Picciolo con la fotografia vele al vento

Andrea La Cava con la fotografia immersi nella bellezza

Stefano Iarrera con la fotografia Immersi nella natura tra terra e mare

Gaetano La Rosa con la fotografia Milazzo tra cielo e mare

Con le foto vincitrici e meritevoli di menzioni si produrranno cartoline fotografiche destinate alla raccolta fondi per il Muma che ha ospitato l’inaugurazione e la presentazione del contest e che rappresenta un punto di bellezza unico e rimarrà per l’organizzazione il luogo cardine per le edizioni future.

La giuria ha deciso di aprire i Workshop oltre che al secondo e terzo premio anche alle menzioni speciali, dando la possibilità di realizzare una continuità creativa dedicata all’immagine e alla bellezza che Milazzo ci dona. Si attiveranno dei workshop di fotografia” a cura della scuola Palermofoto e dei workshop di stampa analogica delle piante spontanee di capo Milazzo” a cura di o2italia con il cartolaio del bosco.

Inoltre l’associazione o2italia a conclusione di questa prima tappa vuole:

Premiare l’impegno dell’Istituto Comprensivo Garibaldi di Milazzo che ha coinvolto il maggior numero di alunni dedicando un workshop di stampa sperimentale a cielo aperto riservato ai giovani partecipanti.

Donare al MUMA l’archivio delle foto per farne uso a scopo benefico e non di lucro per la produzione dedicata alla comunicazione del Museo, con la possibilità di scegliere le foto da produrre in cartoline, ogni qualvolta si farà uso di una foto sarà richiesta la citazione dell’autore o dell’autrice.

Guarda qui per vedere le foto