Il Movimento Uniti contesta la scelta dell’amministrazione Midili per la trasformazione di un’ala della scuola primaria Walt Disney di via Impallomeni in un centro di vaccinazione anti-covid. L’amarezza è racchiusa in un comunicato a firma del portavoce Salvatore Amaddeo.

« Riteniamo che questa valutazione sia assolutamente illogica per una serie di ragioni a partire dall’inevitabile commistione data dalla condivisione di percorsi comuni tra scuola e centro vaccinazione – scrive Amaddeo – Il flusso continuo di persone “non testate”, dunque possibilmente anche “positive asintomatiche” che, inconsapevoli, vanno legittimamente a effettuare la vaccinazione, aumenta esponenzialmente il rischio che una infezione possa trasferirsi dal centro alla scuola o dalla scuola al centro. Cosa possa aver suggerito un tale “assembramento” in tempi in cui tutti i provvedimenti vanno in direzione esattamente contraria è francamente un “mistero” e ci si sarebbe aspettati perlomeno un qualche pronunciamento dell’assessore al ramo a spiegazione dell’incomprensibile e insensata scelta».

Il Movimento Uniti sottolinea che «è certamente lodevole la volontà del comune di Milazzo di predisporre propri locali funzionali alla vaccinazione e quindi alla lotta al virus ed è interesse condiviso anche dal movimento che la campagna vaccinale prosegua e che possa essere effettuata nella maniera migliore possibile senza disagi o ritardi di sorta», tuttavia ritiene che «sarebbe stato più indicato individuare altri locali del vasto patrimonio comunale che certamente annovererà innumerevoli alternative possibili».

Tra questi Uniti cita la scuola di Baronello nella frazione Santo Pietro «la quale possiede ampi spazi da utilizzare e che invece, in atto, pare si trovi in condizioni di abbandono». invece di «sottrarre spazi utili ai bambini e condizionando lo svolgimento di qualsivoglia attività didattico / ricreativa peraltro proprio laddove, per anni, sono stati più volte sollecitati lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza in un contesto di silenzio/dissenso delle amministrazioni succedutesi che hanno segnato una evidente defaillance dell’istituzione locale».

La nota di Amaddeo si conclude chiedendo «una scelta di buonsenso mettendo al riparo gli alunni e le loro famiglie tal come le persone che sceglieranno di fare il vaccino individuando una allocazione diversa in cui tali realtà non siano costrette a condividere spazi comuni. Chiediamo una verifica della sicurezza in termini di “interferenze” tra le due realtà che da qui a poco staranno a contatto con l’urgenza di chi vuole che tale errore non pesi in termini di ritardo sulla importantissima campagna vaccinale».