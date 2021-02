Nello scorso Governo Conte a rappresentare idealmente la provincia era il deputato barcellonese Alessio Villarosa, sottosegretario al Ministero dell’Economia che recentemente ha rotto anche con il movimento 5 Stelle votando no alla nascita del nuovo esecutivo.

ULTIMA ORA. La provincia di Messina avrà una rappresentanza di rilievo nel governo Draghi. Si tratta della senatrice pentastellata Barbara Floridia , originaria di Venetico, che ricoprirà la carica di sottosegretario alla Pubblica Istruzione. Docente di lettere, sin dall’inizio della legislatura si è sempre distinta per l’attivismo e la tutela del territorio.

