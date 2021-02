«Questa mattina mi sono svegliato con la notizia della tragica scomparsa di Giuseppe. L’unico gesto che potevo fare per ricordarlo era correre la tappa odierna dell’Uae Tour con un nastro nero al braccio. Per rendergli onore, un’ultima volta. Ora è il momento del silenzio, tutto il resto è superfluo. Una giovanissima vita spezzata porta con sé un carico di dolore enorme che ammutolisce. Mando il mio più grande abbraccio alla famiglia di Giuseppe. Che possa riposare in pace». Per Giuseppe Milone, il ciclista diciassettenne “stagista” del Team Nibali di Messina, morto ieri durante uno dei suoi allenamenti a Gualtieri Sicaminò, arrivano le parole di Vincenzo Nibali.

Il post del campione messinese, accompagnato da una foto del ragazzo barcellonese, condiviso sui suoi social invita al silenzio. E a non dimenticare Giuseppe. A non dimenticare il suo sorriso, la sua voglia di vivere e il suo amore per questo sport. Perché, come amava scrivere e ripetere Giuseppe, “i veri ciclisti non mollano mai”.